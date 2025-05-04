В Москве начали эвакуировать жильцов из дома после взрыва

Спасатели начали эвакуировать жильцов из дома на юге Москвы после взрыва

Спасатели начали эвакуировать жильцов из дома на юге Москвы после взрыва. Об этом сообщает ТАСС.

Подчеркивается, что эвакуация проходит в оперативном режиме.

До этого сообщалось, что в многоэтажке на юге Москвы произошел взрыв газа. В здании горят две квартиры, а между этажами обрушились перекрытия. В результате произошедшего пострадали около 10 жильцов, среди них есть дети.

После взрыва в доме начался сильный пожар. Ему присвоен повышенный ранг сложности. Сейчас в подъезде дома находятся многие жильцы, которые просят о помощи. Некоторые люди оказались заблокированы после взрыва.

Вечером 12 апреля мощный взрыв прогремел в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске. В доме на Промышленной улице взорвался бытовой газ. Огонь и взрывная волна нанесли значительные повреждения фасаду здания, а также выбили стекла в близлежащих домах.

Ранее в Саратове на предприятии произошел взрыв газа, одна женщина пострадала.