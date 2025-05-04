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В Москве начали эвакуировать жильцов из дома после взрыва

Спасатели начали эвакуировать жильцов из дома на юге Москвы после взрыва
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Telegram-канал «112»

Спасатели начали эвакуировать жильцов из дома на юге Москвы после взрыва. Об этом сообщает ТАСС.

Подчеркивается, что эвакуация проходит в оперативном режиме.

До этого сообщалось, что в многоэтажке на юге Москвы произошел взрыв газа. В здании горят две квартиры, а между этажами обрушились перекрытия. В результате произошедшего пострадали около 10 жильцов, среди них есть дети.

После взрыва в доме начался сильный пожар. Ему присвоен повышенный ранг сложности. Сейчас в подъезде дома находятся многие жильцы, которые просят о помощи. Некоторые люди оказались заблокированы после взрыва.

Вечером 12 апреля мощный взрыв прогремел в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске. В доме на Промышленной улице взорвался бытовой газ. Огонь и взрывная волна нанесли значительные повреждения фасаду здания, а также выбили стекла в близлежащих домах.

Ранее в Саратове на предприятии произошел взрыв газа, одна женщина пострадала.

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