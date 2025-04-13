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Из-за пожара из многоэтажки Ханты-Мансийска эвакуировали десятки жителей

Губернатор Югры Кухарук взял под контроль помощь пострадавшим при пожаре
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Telegram-канал «112»

Губернатор Югры Руслан Кухарук в своем Telegram-канале написал, что взял на личный контроль помощь пострадавшим при пожаре в многоквартирном доме Ханты-Мансийска.

По словам главы региона, о пожаре в здании по адресу улица Промышленная 9А стало известно в 22:04 (20:04 мск). Огонь удалось ликвидировать за 28 минут. В тушении участвовали 40 пожарных и 10 единиц техники.

Кухарук добавил, что из здания эвакуировали 35 человек, в том числе девять детей. На базе средней школы №6 для них развернули пункт временного пребывания. В результате ЧС пострадали четыре человека, трое из них доставлены в больницу.

Вечером 12 апреля появились сообщения о мощном взрыве в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске. По предварительной информации, в доме на Промышленной улице взорвался бытовой газ. Огонь и взрывная волна нанесли значительные повреждения фасаду здания, а также выбили стекла в близлежащих домах. Замначальника главного управления МЧС России по Югре Роман Артамонов рассказал, что на первом этаже дома из шести квартир повреждены пять. В них разрушены межкомнатные перегородки.

Ранее в Подмосковье подросток за 250 тыс. рублей устроил пожар в ТЦ.

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