В Иране задержали двух человек из-за взрыва в порту

SNN: власти Ирана задержали двух человек в связи со взрывом в порту Бендер-Аббас

В Иране задержали двух человек в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Об этом сообщает агентство SNN.

«В ходе проведения расследования были выявлены несколько подозреваемых, в связи с чем были задержаны один управляющий, числящийся на госслужбе, и один управляющий из частной компании», — говорится в сообщении.

26 апреля на территории морского порта на побережье Персидского залива произошел взрыв на складе опасных грузов и химикатов. Как сообщал телеканал IRIB, взорвался резервуар с топливом, после чего на месте происшествия начался пожар и обрушилось одно из зданий порта.

По словам очевидцев, взрыв ощутили жители Бендер-Аббаса и острова Кешм. Работа порта после произошедшего была приостановлена. Сотни людей пострадали, некоторых не удалось спасти. Минздрав Ирана распорядился объявить в городе Бендер-Аббас чрезвычайное положение.

2 мая газета The Washington Post со ссылкой на результаты анализа экспертов писала, что причиной взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи стал химический пожар, начавшийся в грузовом контейнере.

Ранее в Иране опровергли версию с саботажем в порту Шахид-Раджаи.