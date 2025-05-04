В Забайкалье второй раз за день потушили крупный лесной пожар

Минприроды: лесной пожар на 36 тысяч гектаров потушили в Забайкалье

В Забайкальском крае потушили крупный природный пожар на площади 36 тысяч гектаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное минприроды.

«Лесной пожар, который прошелся на площади 36 тысяч гектаров в Тунгокоченском округе — ликвидировали. Причиной возгорания был антропогенный фактор — неосторожное обращение с огнем человека», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что в Забайкалье потушили природный пожар на площади 13 тысяч гектаров.

В апреле губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что в лесах региона введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. По его словам, такой режим позволит сосредоточить все имеющиеся в регионе силы на борьбу с лесными пожарами и эффективнее выявлять и наказывать виновных в поджогах. Практически все природные пожары с начала года случились по вине человека, добавил он.

До этого группа ученых из Национального центра атмосферных исследований США в штате Колорадо выяснила, что дым от лесных пожаров, возникающих на границе дикой природы и городов, оказался гораздо вреднее дыма от горящих лесов в отдаленных от жилья районах.

Ранее в Забайкалье произошел крупный пожар у станции Зудыра.