В Забайкалье произошел крупный пожар у станции Зудыра

В Забайкальском крае по факту крупного пожара у железнодорожной станции Зудыра возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом сообщило региональное управление СК России в своем Telegram-канале.

Имеются сведения о повреждении хозяйственных построек и опасном приближении огня к жилым домам, отметили в ведомстве. В настоящее время следователи выясняют причину возгорания и устанавливают ущерб.

Накануне губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что в лесах региона введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. По его словам, такой режим позволит сосредоточить все имеющиеся в регионе силы на борьбу с лесными пожарами, и эффективнее выявлять и наказывать виновных в поджогах. Практически все природные пожары с начала года случились по вине человека, добавил он.

До этого группа ученых из Национального центра атмосферных исследований США в штате Колорадо выяснила, что дым от лесных пожаров, возникающих на границе дикой природы и городов, оказался гораздо вреднее дыма от горящих лесов в отдаленных от жилья районах.

Ранее ученые выяснили, что вдыхание грязного воздуха вызывают опасный «шторм» в мозге.