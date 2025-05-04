В Забайкалье потушили крупный лесной пожар

Минприроды: лесной пожар на 13 тысяч гектаров удалось потушить в Забайкалье

В Забайкальском крае удалось потушить крупный природный пожар на площади 13 тысяч гектаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное минприроды.

«Лесным пожарным в тяжелейших условиях ветровой нагрузки и сухой погоды удалось ликвидировать крупный лесной пожар в Чернышевском районе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что огнем было охвачено 13 тысяч гектаров, а степной пожар угрожал поселку Жирекен.

Второго мая сообщалось, что в двух километрах от села Укурик в Забайкальском крае тушат природный пожар на площади 1,9 тысячи гектаров.

В апреле губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что в лесах региона введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. По его словам, такой режим позволит сосредоточить все имеющиеся в регионе силы на борьбу с лесными пожарами и эффективнее выявлять и наказывать виновных в поджогах. Практически все природные пожары с начала года случились по вине человека, добавил он.

Ранее в Забайкалье в разгар пожаров уволился глава департамента пожарной безопасности.