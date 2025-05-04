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Очевидцы сообщили о пожаре в приемном отделении больницы Рязани

В Рязани загорелось приемное отделение городской больницы
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Telegram-канал «Рязань. Происшествия»

В Рязани загорелось приемное отделение Городской клинической больницы №11. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия» со ссылкой на очевидцев.

На опубликованном фото видно, как к учреждению по адресу улица Новоселов, дом 26 прибыли четыре пожарные машины. Рядом с ними стоят сотрудники МЧС.

Утром в среду, 9 апреля, в родильном доме Городской клинической больницы №29 им. Баумана на востоке Москвы тоже случился пожар. Возгорание произошло на седьмом этаже во втором корпусе дома №2 на Госпитальной площади. При этом были эвакуированы 29 человек. Пациентов и персонал разместили в другом корпусе медицинского учреждения. К борьбе с огнем привлекли 92 специалистов МЧС и 24 единицы техники. В итоге при возгорании никто не пострадал, причина произошедшего не уточнялась.

Ранее в Петербурге вспыхнула одна из первых городских больниц России.

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