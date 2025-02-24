В Петербурге загорелась одна из первых городских больниц России

В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки загорелось здание Обуховской больницы — одной из первых городских больниц в истории России. Фото с места инцидента опубликовали очевидцы в соцсетях.

На месте происшествия работает большое количество пожарных расчетов. Проезд по набережной перекрыли. Официальной информации о пострадавших и причинах инцидента пока не поступало.

Этим утром в селе Колпь Владимирской области произошло возгорание в деревообрабатывающем цехе, где огонь охватил площадь свыше 650 квадратных метров. Для ликвидации пожара задействованы 5 единиц техники и 16 сотрудников личного состава.

В середине февраля в Челябинской области загорелся автозавод «Урал». Произошло возгорание на площади 5 кв. м в подвале одного из цехов предприятия в городе Миасс. Самостоятельно эвакуировались 90 человек. ЧП произошло из-за загоревшейся резиновой ленты конвейера и опилок.

Ранее в Оренбургской области вспыхнула буровая скважина.