Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге загорелась одна из первых городских больниц России

В Петербурге загорелось здание Обуховской больницы
close
Павел Лисицын/РИА Новости

В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки загорелось здание Обуховской больницы — одной из первых городских больниц в истории России. Фото с места инцидента опубликовали очевидцы в соцсетях.

На месте происшествия работает большое количество пожарных расчетов. Проезд по набережной перекрыли. Официальной информации о пострадавших и причинах инцидента пока не поступало.

Этим утром в селе Колпь Владимирской области произошло возгорание в деревообрабатывающем цехе, где огонь охватил площадь свыше 650 квадратных метров. Для ликвидации пожара задействованы 5 единиц техники и 16 сотрудников личного состава.

В середине февраля в Челябинской области загорелся автозавод «Урал». Произошло возгорание на площади 5 кв. м в подвале одного из цехов предприятия в городе Миасс. Самостоятельно эвакуировались 90 человек. ЧП произошло из-за загоревшейся резиновой ленты конвейера и опилок.

Ранее в Оренбургской области вспыхнула буровая скважина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами