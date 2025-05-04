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Пенсионера, на которого напал медведь в Башкирии, пытаются спасти врачи

В Башкирии врачи борются за жизнь пострадавшего при нападении медведя
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Telegram-канал «Айрат Рахматуллин»

В Башкирии медики Белорецкой больницы пытаются спасти жизнь 70-летнего мужчины, на которого напал медведь. Об этом написал в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Он отметил, что пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. У мужчины рваные раны и множественные переломы.

Нападение произошло 4 мая в охотничьих угодьях возле деревни Шарипово, расположенной в Абзелиловском районе Башкирии. На место выехали инспекторы минэкологии, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На фоне произошедшего специалисты напомнили, что при передвижении в лесу нужно избегать густых зарослей, при встрече с медведем нельзя к нему приближаться, пытаться сфотографировать или накормить. Желательно покинуть опасное место, не поворачиваясь к хищнику спиной.

В начале апреля в Подмосковье недалеко от деревни Соколово на границе со Смоленской областью 29-летний мужчина отправился в лес, чтобы найти сброшенные лосиные и оленьи рога, но в какой-то момент из чащи тоже вышел медведь. По неизвестной причине хищник атаковал человека, а потом скрылся. Пострадавший позвонил родственникам. В итоге его госпитализировали на вертолете. Тогда врачам удалось спасти его жизнь.

Ранее гаишники обезвредили козла на МКАДе.

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