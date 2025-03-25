Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гаишники обезвредили козла на МКАДе

Наряд ГИБДД вытеснил козла со МКАДа

В Москве на МКАДе бегает козел. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Сотрудники ДПС оттеснили его в сторону обочины, чтобы под колеса не попал», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как козел бежит вдоль проезжей части.

По информации источника, животное заметили на 85-м километре внешней стороны МКАД.

До этого сообщалось, что в Башкирии четыре медведя шли по проезжей части. Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как медведь идет по проезжей части, еще трое животных стоят рядом с дорогой. На другой записи также видно, что два медведя ходят по снегу возле проезжей части. При виде людей и автомобилей животные не прячутся.

Кроме того, в Северной Осетии на видео попало, как фермер посадил в автомобиль «Волга» двух коров и быка. На кадрах, снятых очевидцами инцидента, видно, что в салоне автомобиля уже находятся коровы, но фермер пытается посадить еще одно животное.

Ранее мигрант избил водителя Toyota на проезжей части.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами