Гаишники обезвредили козла на МКАДе

В Москве на МКАДе бегает козел. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Сотрудники ДПС оттеснили его в сторону обочины, чтобы под колеса не попал», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как козел бежит вдоль проезжей части.

По информации источника, животное заметили на 85-м километре внешней стороны МКАД.

До этого сообщалось, что в Башкирии четыре медведя шли по проезжей части. Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как медведь идет по проезжей части, еще трое животных стоят рядом с дорогой. На другой записи также видно, что два медведя ходят по снегу возле проезжей части. При виде людей и автомобилей животные не прячутся.

Кроме того, в Северной Осетии на видео попало, как фермер посадил в автомобиль «Волга» двух коров и быка. На кадрах, снятых очевидцами инцидента, видно, что в салоне автомобиля уже находятся коровы, но фермер пытается посадить еще одно животное.

Ранее мигрант избил водителя Toyota на проезжей части.