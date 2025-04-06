Мужчина, на которого в Подмосковье напал медведь, очнулся

Пострадавший при нападении медведя в Подмосковье пришел в сознание

Мужчина, на которого в Подмосковье напал медведь, пришел в сознание. Об этом сообщает в Telegram-канале минздрав Московской области.

Директор Красногорской больницы Бутай Бутаев, в которой находится пострадавший, рассказал, что раны мужчины заживают, воспаления нет.

«Вчера мы сняли его с ИВЛ (аппарата искусственной вентиляции легких), он сейчас в сознании, разговаривает, активно пьет жидкость, двигается, выполняет все команды. В целом состояние его с прогрессивной, положительной динамикой», — сказал врач.

Он добавил, что после заживления ран врачи будут решать вопрос о восстановлении пострадавших костей лица. Сейчас же медиков больше всего волнует возможность некроза (омертвления) мягких тканей.

Инцидент произошел на этой неделе недалеко от деревни Соколово, которая находится на границе со Смоленской областью. 29-летний мужчина отправился в лес, чтобы найти сброшенные лосиные и оленьи рога, но в какой-то момент из чащи вышел хищник. По неизвестной причине медведь атаковал человека, а потом скрылся. Пострадавший позвонил родственникам. В итоге его госпитализировали на вертолете.

Медики оценивали состояние мужчины как тяжелое. Первая операция длилась четыре часа. Из-за того, что у мужчины обезображено лицо и сломаны кости, ему предстоит несколько медицинских вмешательств.

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