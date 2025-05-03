Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали, когда в столицу вернется тепло

Тишковец: температура воздуха в Москве вернется в норму только в середине мая
close
Авилов Александр/Агентство «Москва»

Температура воздуха в российской столице вернется в климатическую норму только в середине мая. Об этом заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В воскресенье в сумерках ожидается погода без осадков и от +1...+6°С. Днем — кратковременные дожди, потеплеет до +15...+20°С, однако улучшение погоды будет недолгим», — рассказал собеседник агентства.

Тишковец добавил, что в понедельник, 5 мая, снова пройдет холодный фронт, придут ливни. В ночные часы температура воздуха прогнозируется на уровне +6...+11°С, днем +10...+15°С. Во вторник ночные столбики термометров покажут +1...+4°С, в середине дня +9...+14°С.

В среду пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до +15°С, а 8 мая в зоне холодной фронтальной системы пройдут интенсивные ливни, ночью будет до +6°С, после обеда ожидается до +11°С.

До этого Тишковец сообщил, что в Москве 1 мая 2025 года был побит 116-летний рекорд по количеству выпавших осадков. По словам эксперта погоды, всего лишь за 12 часов на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпали небывалые 24 мм, на Балчуге — 22 мм, а в Тушино — 28 мм.

Ранее москвичей предупредили об усилении ветра на все выходные.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами