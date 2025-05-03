Москвичам рассказали, когда в столицу вернется тепло

Тишковец: температура воздуха в Москве вернется в норму только в середине мая

Температура воздуха в российской столице вернется в климатическую норму только в середине мая. Об этом заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В воскресенье в сумерках ожидается погода без осадков и от +1...+6°С. Днем — кратковременные дожди, потеплеет до +15...+20°С, однако улучшение погоды будет недолгим», — рассказал собеседник агентства.

Тишковец добавил, что в понедельник, 5 мая, снова пройдет холодный фронт, придут ливни. В ночные часы температура воздуха прогнозируется на уровне +6...+11°С, днем +10...+15°С. Во вторник ночные столбики термометров покажут +1...+4°С, в середине дня +9...+14°С.

В среду пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до +15°С, а 8 мая в зоне холодной фронтальной системы пройдут интенсивные ливни, ночью будет до +6°С, после обеда ожидается до +11°С.

До этого Тишковец сообщил, что в Москве 1 мая 2025 года был побит 116-летний рекорд по количеству выпавших осадков. По словам эксперта погоды, всего лишь за 12 часов на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпали небывалые 24 мм, на Балчуге — 22 мм, а в Тушино — 28 мм.

Ранее москвичей предупредили об усилении ветра на все выходные.