Синоптик предупредил, что похолодание в начале мая затронет всех россиян

В начале мая холодная погода ожидается почти во всей России, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, на праздники в начале следующего месяца погода в европейской части страны будет холодной.

»[Такая погода прогнозируется в] Северо-Западном федеральном округе, в Центральном федеральном округе, в Москве и сопредельных субъектах Российской Федерации, начиная с запада — от Тверской области, и до востока — Владимирской, Ярославской и Тульской, Калужской областей», — уточнил Вильфанд.

Он упомянул, что в этот период возможны и кратковременный дожди. Синоптик добавил, что на Дальнем Востоке температура будет ниже нормы на 3-5°C, а в Сибири она упадет сразу на 8-10°C.

До этого Вильфанд обратил внимание на то, что на большей части страны все еще лежит снег. Им покрыта даже большая часть Северо-Западного федерального округа.

Ранее сообщалось, когда в Москву вернется «нормальная майская погода».