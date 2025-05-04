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Белоруссия депортировала находящегося в розыске шриланкийца

Белоруссия депортировала в Шри-Ланку находящегося в розыске шриланкийца
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Виктор Толочко/РИА Новости

Белорусские правоохранительные органы депортировали 36-летнего шриланкийца, обвиняемого в совершении ряда тяжких преступлений. Об этом сообщил заместитель начальника Национального центрального бюро Интерпола в республике Леонид Рахленко, передает ТАСС.

Он был задержан в Минске. Мужчина находился в международном розыске, в том числе за причинение тяжких телесных повреждений четырем лицам с использованием огнестрельного оружия, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Решение о депортации преступника в Шри-Ланку было принято по результатам проверки. Процедура передачи состоялась в аэропорту белорусской столицы.

В апреле президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу договор с Таиландом о выдаче людей, которых одна из сторон разыскивает для суда или наказания за преступление. Документ был подписан 23 октября 2024 года.

Ранее в Пхукете задержали трех россиян за нелегальную работу в детском саду.

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