В Госдуму на ратификацию внесли договор с Таиландом о выдаче преступников

Путин внес на ратификацию в ГД договор с Таиландом о выдаче преступников

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу договор с Таиландом о выдаче людей, которых одна из сторон разыскивает для суда или наказания за преступление. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

«Ратифицировать Договор между Российской Федерацией и Королевством Таиланд о выдаче, подписанный в городе Москве 23 октября 2024 года», — говорится в документе.

Согласно документу, Минюст РФ по достижении договоренности с тайской стороной сможет подписывать «от имени Российской Федерации указанный договор, разрешив вносить в его проект <…> изменения, не имеющие принципиального характера».

В апреле российским туристам пригрозили депортацией из-за приветствия на китайском языке в Таиланде. Инцидент произошел в провинции Краби.

До этого в Таиланде IT-специалиста из России задержали за дебош в баре.

Ранее в Таиланде врачи вымогали деньги за оказание помощи впавшей в кому россиянке.