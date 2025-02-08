Россиян задержали в Пхукете за нелегальную работу в Таиланде

В Пхукете задержали трех россиян за нелегальную работу в детском саду

В Пхукете задержали трех россиян за нелегальную работу в детском саду. Об этом ТАСС сообщили местные правоохранительные органы.

Россияне работали без соответствующих разрешений на работу — они были обнаружены в ходе рейда по дошкольным образовательным учреждениям и спортивным клубам, которые работают на курортном острове.

Согласно законодательству Таиланда, некоторые профессии в королевстве зарезервированы только для местных жителей — например, иностранцам запрещено работать экскурсоводами, парикмахерами, делать тайский массаж или заниматься огранкой драгоценных камней, а также работать в образовательной сфере без соответствующего разрешения.

Кроме россиян, полиция также задержала одного гражданина Белоруссии и одного гражданина Казахстана, помимо нарушивших закон подданных Таиланда.

До этого россиянин Виталий Муравьев рассказал, что пробыл на Бали несколько месяцев, однако вернулся в Россию в том числе из-за негативного отношения местных жителей к туристам из РФ.

Турист подчеркнул, что россияне заняли буквально все ниши в местном бизнесе, вытеснив индонезийцев.

Ранее туристку из Нидерландов депортировали с Бали за отказ платить за завтрак в отеле.