Синоптик рассказал о погоде на сегодня и в понедельник

Леус: в Москве ожидается погода до +19℃ и кратковременные дожди

В Москве в воскресенье, 4 мая, ожидается теплая погода до +19℃, кратковременные дожди и временами грозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что сегодня столица окажется под влиянием теплого сектора циклона, центр которого в середине дня выйдет на территорию Белоруссии.

Это поможет солнечным лучам активно прогревать воздушные массы, делая воскресенье самым теплым днем на уходящей неделе, отметил синоптик. К вечеру скажется приближение холодного атмосферного фронта, который будет уплотнять облака и принесет кратковременные дожди, местами ливни. В южных и восточных районах Московской области возможны грозы.

Воздух в столице прогреется до +19°, в Подмосковье — до +21°. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление упадет до 734 мм рт. ст., что, как подчеркнул Леус, ниже нормы.

В понедельник, 5 мая, ожидаются кратковременные дожди, ночью +11°, днем +15°.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что температура воздуха в российской столице вернется в климатическую норму только в середине мая.

Ранее в Москве был побит 116-летний рекорд по количеству выпавших осадков.