Москвичей в воскресенье ожидает теплая и облачная погода

Дождь и температура до 19°С ожидаются в Москве в воскресенье

Облачная погода, дождь и температура до плюс 19°С прогнозируются в Москве в воскресенье. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Днем в столице будет 17-19°С, в ночь на понедельник температура может опуститься до 9°С. Ветер южный, юго-западный, 6-11 м/с, местами с порывами до 17 м/с в грозу. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура воздуха будет колебаться от 16°С до 21°С. В некоторых районах региона ожидается сильный дождь.

2 мая жители более 90 населенных пунктов Московской области остались без электроснабжения из-за циклона с мокрым снегом и ветром. Больше всего от стихии пострадали северные и северо-западные округа – Талдом, Дмитров и Сергиев Посад. Всего без света остались порядка 26 тысяч человек.

До этого сообщалось, что деревья, упавшие из-за снега в Москве и области, повредили несколько десятков автомобилей.

Ранее около 9 тыс. жителей Приморья остались без света из-за непогоды.