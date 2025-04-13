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Около 9 тыс. жителей Приморья остались без света из-за непогоды

Прокуратура: в Приморском крае циклон оставил без света около 9 тыс. жильцов
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Silas Stein/dpa/Global Look Press

Циклон, который вызвал в Приморье сильный ветер до 30 м/с и дождь, нарушил энергоснабжение почти тысячи домов в пяти муниципалитетах края. Об этом сообщила региональная прокуратура.

По данным ведомства, без света остались около 9 тыс. жителей Находкинского, Большекаменского и Партизанского городских округов, а также Хасанского и Красноармейского муниципальных округов.

В Хасанском округе ветер повредил кровли многоквартирных домов и дорожную инфраструктуру, добавили в прокуратуре.

Ведомство взяло на контроль ликвидацию последствий непогоды. Надзорное ведомство проверит, как быстро ведутся работы.

Тем временем в Китае отменили свыше 3,2 тыс. внутренних рейсов из-за сложных метеоусловий из-за сильного ветра. Журналисты рассказали, что от общего числа порядка 1,2 тыс. полетов отменили в аэропортах Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй. В воздушных гаванях Пекина «Шоуду» и «Дасин» отменили более 900 рейсов.

Ранее в МЧС назвали количество сгоревших в Сибири зданий из-за природных пожаров.

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