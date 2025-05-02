Десятки машин получили повреждения из-за упавших в Москве и области деревьев

Деревья, упавшие из-за снега в Москве и области, повредили несколько десятков автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В материале отмечается, что точное количество получивших урон транспортных средств неизвестно. Но сотрудники оперативных служб «буквально сбиваются со счета», когда пытаются выяснить количество поступивших по этому поводу заявлений.

«Кроме того, несколько деревьев упало на железнодорожные пути, из-за чего как минимум на одном направлении сбился график [движения] электричек», — подчеркивается в публикации.

Из нее следует, что в ряде населенных пунктов в столичном регионе были оборваны линии электропередачи. Из-за этого некоторые жители временно остались без света.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 1 мая текущего года в Москве был побит 116-летний рекорд по количеству выпавших осадков. Он был зарегистрирован в 1909 году, тогда в российской столице выпал 21 мм осадков.

В этот раз на базовой метеостанции ВДНХ выпало 24 мм осадков, а в Тушино и Балчуге — 28 мм и 22 мм соответственно. Как рассказал метеоролог, данный показатель составляет 40–45% от месячной нормы осадков.

Ранее в Гидрометцентре РФ рассказали, какая погода ожидается в столице страны 2 мая.