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Стало известно гражданство рабочих, пострадавших при обвале грунта в Геленджике

МИД Киргизии: в результате обвала грунта в Геленджике пострадали граждане страны
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Telegram-канал «Геленджик | Пресс-служба администрации»

Граждане Киргизии пострадали в результате обвала грунта в Геленджике Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики, передает «Интерфакс».

«Согласно полученной информации от компетентных органов России, при производстве строительных работ на одной из строительных площадок в Геленджике произошел обвал грунта, в результате чего под завалами остались трое рабочих — граждане Киргизии», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Там добавили, что посольство Киргизии в Москве поддерживает связь с компетентными органами Российской Федерации.

Рабочих завалило 3 мая около 9:17 на улице Портовой, когда они убирали грунт и мусор от строительно-монтажных работ. По данным Telegram-канала Mash, на рабочих сошло около 500 куб. м грунта из-за сильных дождей, которые были в Краснодарском крае в последнее время. На месте происшествия проводится спасательная операция.

Ранее в Бурятии рабочему оторвало ногу во время обвала грунта.

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