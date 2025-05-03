На стройке в Геленджике обвалился грунт, под завалами остаются люди

В Геленджике несколько человек пострадали из-за обвала грунта на склоне, сообщает Mash.

Как заявила городская администрация, рабочих завалило около 9:17 на улице Портовой, когда они убирали грунт и мусор от строительно-монтажных работ. В общей сложности пострадали четыре человека: один из них госпитализирован с переломами и ушибами, поиски других продолжаются.

Mash уточняет, что при обвале грунта пострадали четверо граждан Киргизии. Один из них получил несовместимые с жизнью травмы, еще двоих до сих пор ищут под завалами. По данным Telegram-канала, на рабочих сошло около 500 куб. м грунта из-за сильных дождей, которые были в регионе в последнее время.

В конце января в Бурятии рабочему оторвало ногу во время обвала грунта. Инцидент произошел в Советском районе Улан-Удэ, где подрядная организация проводила реконструкцию инженерных сетей на улице Смолина. Рабочего завалило грунтом во время земляных работ, он выжил.

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