В Геленджике проходит спасательная операция после обвала грунта на стройке

В Геленджике проходит спасательная операция, после того как на стройке обвалился грунт. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

Отмечается, что спасатели разыскивают троих человек. В администрации города уточнили, что всего пострадали четверо рабочих.

Telegram-канал Mash уточнял, что при обвале грунта пострадали четверо граждан Киргизии. Один из них получил несовместимые с жизнью травмы, еще двоих до сих пор ищут под завалами. По данным Telegram-канала, на рабочих сошло около 500 кубических метров грунта из-за сильных дождей, которые были в регионе в последнее время.

До этого сообщалось, что в Бурятии рабочий пострадал во время обвала грунта. Инцидент произошел в Советском районе Улан-Удэ, где подрядная организация проводила реконструкцию инженерных сетей.

Ранее рабочего завалило грунтом на железной дороге в Подмосковье.