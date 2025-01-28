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В Бурятии рабочему оторвало ногу во время обвала грунта

В Бурятии рабочего завалило грунтом во время ремонтных работ
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Art Konovalov/Shutterstock/FOTODOM

В Улан-Удэ рабочий оказался под завалом мерзлой земли во время работ по реконструкции инженерных сетей. Об этом сообщает «Байкал Daily».

Инцидент произошел в Советском районе города, подрядная организация проводила реконструкцию инженерных сетей на улице Смолина. Рабочего завалило грунтом во время земляных работ, мужчине оторвало ногу.

Пострадавший выжил, он проходит лечение в травматологическом отделении одной из городских больниц. Медики оценивают его состояние как стабильно-тяжелое. Обстоятельства произошедшего устанавливает прокуратура. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Бокситогорском районе Ленинградской области 19-летний рабочий глиноземного завода потерял сознание и упал в дробильную установку. При выполнении работ по очистке железнодорожных путей юноша потерял сознание и упал на край неогороженного бункера подачи известняка. Спасти пострадавшего не удалось

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Ранее на турбазе в Ленобласти рабочего придавило рухнувшим потолком.

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