Россиянам объяснили, в каких случаях пенсия может уменьшиться

Доцент Иванова-Швец: в РФ пенсия может уменьшиться при смене места жительства

Размер пенсии может уменьшиться при перерасчете, взыскании задолженности, смене места жительства, трудоустройстве и отмене доплат за иждивенцев. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Если пожилой человек переходит из статуса неработающего в статус работающего, может исключаться региональная доплата, поскольку общих доход трудоустроенного пенсионера, как правило, выше прожиточного минимума», — сказала она.

Уменьшить размер пенсии могут после перерасчета — в том случае, если пенсионеру неправильно рассчитали условия для назначения пенсии, завысив стаж работы.

Недавно член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал о гражданах, которым повысили пенсию с 1 мая. Это коснется граждан, достигших 80-летнего возраста, а также инвалидов I группы фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается в два раза.

Ранее депутат рассказала, как получать пенсию в 60 тысяч рублей.