Депутат рассказала, как получать пенсию в 60 тысяч рублей

Депутат Бессараб: для пенсии 60 тысяч рублей нужно иметь очень высокую зарплату

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «Ленте.ру», что для получения пенсии в 60 тысяч рублей необходимо иметь очень высокую зарплату.

Депутат уточнила, что для высокой пенсии также необходимо получать «белую» зарплату и оформить долгосрочный договор пенсионных сбережений.

«Пенсия должна составлять в соответствии с конвенцией Международной организации труда (МОТ), принятой частично в России, 40% от индивидуального заработка работающего», — отметила Бессараб.

Она уточнила, что страховые взносы не всегда будут составлять 30%, даже если зарплата будет очень высокой. После достижения определенной суммы они снижаются до 15%.

Согласно калькулятору расчета пенсии на сайте Соцфонда России, чтобы получать пенсию в 60 тысяч рублей, необходимо иметь зарплату в 220 тысяч рублей до вычета подоходного налога.

До этого профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал, что ветераны и участники Великой Отечественной войны могут получить доплату к пенсии в мае в честь 80-летия Победы.

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