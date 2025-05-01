Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат рассказала, как получать пенсию в 60 тысяч рублей

Депутат Бессараб: для пенсии 60 тысяч рублей нужно иметь очень высокую зарплату
close
Максим Блинов/РИА Новости

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «Ленте.ру», что для получения пенсии в 60 тысяч рублей необходимо иметь очень высокую зарплату.

Депутат уточнила, что для высокой пенсии также необходимо получать «белую» зарплату и оформить долгосрочный договор пенсионных сбережений.

«Пенсия должна составлять в соответствии с конвенцией Международной организации труда (МОТ), принятой частично в России, 40% от индивидуального заработка работающего», — отметила Бессараб.

Она уточнила, что страховые взносы не всегда будут составлять 30%, даже если зарплата будет очень высокой. После достижения определенной суммы они снижаются до 15%.

Согласно калькулятору расчета пенсии на сайте Соцфонда России, чтобы получать пенсию в 60 тысяч рублей, необходимо иметь зарплату в 220 тысяч рублей до вычета подоходного налога.

До этого профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал, что ветераны и участники Великой Отечественной войны могут получить доплату к пенсии в мае в честь 80-летия Победы.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram с акциями банков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами