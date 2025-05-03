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В Госдуме рассказали, кому повысили пенсии в мае

В Госдуме рассказали, что людям старше 80 лет повысили пенсии с 1 мая
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал о гражданах, которым повысили пенсию с 1 мая. Его слова приводит RT.

По его словам, для граждан, достигших 80-летнего возраста, а также инвалидов I группы фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается в два раза.

Также он отметил, что предусмотрена дополнительная надбавка на уход в размере 1,2 тыс. рублей, если за пенсионером осуществляется уход и он не относится к числу инвалидов с детства I группы.

Кроме того, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне государство выплатит единовременные выплаты ветеранам и другим пострадавшим категориям.

До этого сообщалось, что российский трудовой стаж можно зачесть для получения пенсии в странах Евразийского экономического союзаАрмении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии. Об этом «Газете.Ru» сказал депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

Ранее стало известно, что в России за пять лет резко вырос размер пенсии по потере кормильца.

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