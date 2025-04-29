В Госдуме объяснили, как при расчете пенсии учитывается советский стаж

Трудовой стаж россиян, который был накоплен в советский и переходный периоды, учитывается при расчете пенсии в современной системе. Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT.

Он напомнил, что сегодня формирование пенсии основано на индивидуальных пенсионных коэффициентах с учетом накопленных за трудовую деятельность баллов. По словам Чаплина, чем больше баллов будет накоплено, тем выше пенсия.

Однако депутат обратил внимание на то, что современная система начисления коэффициентов была внедрена лишь в 2015 году, и это важно учитывать.

«Нельзя забывать о трудовом стаже граждан, накопленном до этого момента. Этот стаж также конвертируется в баллы, чтобы обеспечить справедливый расчет пенсии», — заявил Чаплин.

Он пояснил, что для учета стажа, накопленного до 2015 года, используются данные персонифицированного учета. Для расчета пенсии берутся два периода: советский (до 1991 года) и переходный (с конца советского периода до пенсионной реформы 2001-го), отметил он.

До этого россиянам подсказали два способа, с помощью которых можно увеличить свою пенсию. В частности, необходимо продолжать работать даже после выхода на пенсию. В этом случае помимо ежегодной индексации выплата будет расти за счет дополнительных страховых взносов от работодателя.

Кроме того, можно временно отказаться от получения пенсии. Тогда выплаты будут приостановлены, но в случае возобновления их размер вырастет.

Ранее были названы профессии, позволяющие получать большую пенсию.