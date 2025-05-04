В Калининграде машина сбила женщину и ребенка

В Калининграде автомобиль сбил женщину и четырехлетнего ребенка на тротуаре

В Калининграде автомобиль сбил женщину и четырехлетнего ребенка на тротуаре. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 53-летний водитель автомобиля Kia, двигаясь по улице Судостроительной, при выезде на перекресток с улицей Батальной нарушил правила дорожного движения. Автомобиль выехал на встречную полосу, после чего совершил наезд на дорожное ограждение и оказался на тротуаре, где столкнулся с двумя пешеходами.

В Госавтоинспекции уточнили, что всех троих доставили в больницу.

3 мая автомобиль Chevrolet Camaro, за рулем которого находился член Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Дмитрий Дубовенко, вылетел на встречную полосу и врезался в машины марок Toyota Camry, Lada Granta и Mercedes. Водитель Toyota госпитализирован, а пассажирку автомобиля спасти не удалось.

В субботу в Санкт-Петербурге женщина на Mercedes въехала в толпу, после чего скрылась с места ДТП. Как уточнил источник Telegram-канала «Дорожный инспектор», после наезда на посетителей ресторана ее автомобиль был задержан правоохранителями. После этого женщина «устроила истерику».

Ранее наехавший на детей в Японии водитель объяснил свой поступок.