Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге женщина на Mercedes въехала в толпу, скрылась с места ДТП и устроила истерику

В Петербурге женщина на Mercedes въехала в толпу, пострадал сириец

В Санкт-Петербурге женщина за рулем Mercedes въехала в толпу. Об этом пишет Telegram-канал «Дорожный инспектор».

По его данным, инцидент произошел в 2:40 около дома 24 на улице Рубинштейна. Предварительно, женщина-водитель была в состоянии алкогольного опьянения. После наезда на посетителей ресторана она попыталась скрыться с места происшествия. Ее автомобиль был задержан правоохранителями, после чего женщина «устроила истерику».

Как уточняется в публикации, в результате наезда пострадал гражданин Сирии. Он был госпитализирован. В больнице у него диагностировали перелом голени.

«Я был на тротуаре, когда машина заехала к нам... Гипс наложили, врач сказал, что на две недели будет поставлен гипс...Она (водитель. — «Газета.Ru») чуть-чуть притормозила, а потом наехала мне на ногу», — рассказал пострадавший 78.ru.

Накануне в немецком Штутгарте автомобиль въехал в группу людей, в результате минимум три человека получили травмы.

Ранее наехавший на детей в Японии водитель объяснил свой поступок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами