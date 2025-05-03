В Петербурге женщина на Mercedes въехала в толпу, скрылась с места ДТП и устроила истерику

В Петербурге женщина на Mercedes въехала в толпу, пострадал сириец

В Санкт-Петербурге женщина за рулем Mercedes въехала в толпу. Об этом пишет Telegram-канал «Дорожный инспектор».

По его данным, инцидент произошел в 2:40 около дома 24 на улице Рубинштейна. Предварительно, женщина-водитель была в состоянии алкогольного опьянения. После наезда на посетителей ресторана она попыталась скрыться с места происшествия. Ее автомобиль был задержан правоохранителями, после чего женщина «устроила истерику».

Как уточняется в публикации, в результате наезда пострадал гражданин Сирии. Он был госпитализирован. В больнице у него диагностировали перелом голени.

«Я был на тротуаре, когда машина заехала к нам... Гипс наложили, врач сказал, что на две недели будет поставлен гипс...Она (водитель. — «Газета.Ru») чуть-чуть притормозила, а потом наехала мне на ногу», — рассказал пострадавший 78.ru.

Накануне в немецком Штутгарте автомобиль въехал в группу людей, в результате минимум три человека получили травмы.

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