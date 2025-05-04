Член ЦК КПРФ скрыл страницы в соцсетях после смертельного ДТП

Член Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Дмитрий Дубовенко скрыл свои страницы в соцсетях после смертельного ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел 3 мая. Автомобиль Chevrolet Camaro, за рулем которого находился Дубовенко, вылетел на встречную полосу и врезался в машины марок Toyota Camry, Lada Granta и Mercedes. Водитель Toyota госпитализирован, а пассажирку автомобиля спасти не удалось.

В субботу в Санкт-Петербурге женщина на Mercedes въехала в толпу, после чего скрылась с места ДТП. Как уточнил источник Telegram-канала «Дорожный инспектор», после наезда на посетителей ресторана ее автомобиль был задержан правоохранителями. После этого женщина «устроила истерику».

2 мая в немецком Штутгарте автомобиль въехал в группу людей, в результате чего минимум три человека получили травмы.

Ранее под Калугой произошло смертельное ДТП с микроавтобусом.