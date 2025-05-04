В Киеве горит известный ТЦ Dream Town и автомобили в Оболонском районе

В разных районах Киева произошли несколько пожаров в результате падения обломков беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал »Украина Сейчас».

По данным журналистов, в Оболонском районе украинской столицы горят семь автомобилей. Кроме того, зафиксирован пожар на верхних этажах жилого дома.

Местные паблики также передают о повреждении торгового центра Dream Town. В Святошинском районе Киева в результате падения обломков беспилотников произошли пожары в трех частных домах.

В ночь на 4 мая украинское издание «Общественное» сообщило о не менее шести взрывов в городе Черкассы. Взрывы также произошли в Киеве, в Киевской области, в Черкассах и в Кривом Роге.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские войска усилили натиск под Харьковом благодаря освобождению Суджи.