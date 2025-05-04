В Киеве и области прогремели взрывы

В Киеве и Киевской области произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве и области произошли взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как пишет «Общественное. Новости», в столице и Киевской области объявлена воздушная тревога.

«Страна.ua» со ссылкой на местные паблики уточняет, что украинскую столицу атаковали дроны. В результате прилетов загорелась многоэтажка, а обломки беспилотников упали в Шевченковском, Оболонском и Святошинском районах города.

До этого в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Воздушная тревога была объявлена не только в этом регионе, но и в Николаевской, Кировоградской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее жительница Новороссийска показала последствия атаки беспилотников.