В Кривом Роге на Украине произошли взрывы

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное».

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Вечером 3 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в городе Запорожье, подконтрольном украинским властям, российская армия атаковала завод по ремонту бронированной военной техники. Утром в субботу несколько взрывов произошли в Киеве.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские войска усилили натиск под Харьковом благодаря освобождению Суджи.