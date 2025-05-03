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Российские войска усилили натиск под Харьковом благодаря освобождению Суджи

Марочко: освободившиеся на Курщине войска ВС РФ усилили натиск под Харьковом
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Освободившиеся на Курщине войска Вооруженных сил России (ВС РФ) усилили натиск под Харьковом. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Активизация Вооруженных сил Российской Федерации на харьковском направлении — это абсолютно планомерная и закономерная деятельность наших вооруженных сил, поскольку после освобождения Курщины у нас высвободились некоторые силы средства, которые ранее работали на харьковском направлении», — пояснил Марочко.

Он добавил, что некоторые подразделения уже вернулись на ранее занимаемые позиции в Харьковской области.

Также Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил о том, что по Харькову был нанесен удар, в городе произошла серия взрывов.

Министерство обороны РФ сообщало, что российские войска нанесли семь групповых ударов по объектам на Украине в период с 26 апреля по 2 мая. Для выполнения боевых задач применялись беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и высокоточное оружие, что позволило поразить предприятия военно-промышленного комплекса, склады и другие военные цели.

Ранее в подполье рассказали о ликвидации в Сумской области солдат ВСУ, бежавших из Курской области.

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