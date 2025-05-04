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Толпа китайцев собралась в центре Москвы из-за репетиции парада Победы

Граждане КНР собрались в центре Москвы, чтобы посмотреть репетицию парада Победы
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Mark Schiefelbein/AP

В центре Москвы собрались граждане Китая, чтобы посмотреть репетицию парада Победы. Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, китайцы находятся на Ветошном переулке возле ГУМа. Они поют песни и размахивают государственными флагами КНР.

Как рассказали «Известиям» китайцы, они стоят с самого начала дня и пришли поддержать соотечественников.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приедет большое количество глав государств и правительств. По его словам, посетить столицу РФ согласились лидеры стран из самых разных регионов.

Свое участие в параде Победы уже подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Также о намерении посетить мероприятие заявили президенты стран — членов СНГ, глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, лидер Сербии Александар Вучич и другие политики.

До этого «Газета.Ru» рассказала, откуда лучше всего вживую наблюдать репетиции и сам парад Победы в 2025 году и где еще в Москве можно посмотреть военную технику.

Ранее в Госдуме оценили намеки Зеленского на удар по параду Победы.

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