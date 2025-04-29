Парад Победы 2025 в Москве и его репетиции: где можно посмотреть военную технику

Бронеавтомобиль «Тигр-М» на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года

Где посмотреть парад Победы, репетиции и военную технику в Москве — подробный список адресов

9 мая Москва вновь превратится в место торжественного масштабного действа — парада Победы. Чтобы в праздник на Красной площади все прошло четко и слаженно, в столице заранее проводят репетиции парада, во время которых можно увидеть технику, колонны и пролеты авиации почти в полном составе. «Газета.Ru» выяснила, откуда лучше всего вживую наблюдать репетиции и сам парад Победы в 2025 году и где еще в Москве можно посмотреть военную технику.

Когда проходят репетиции парада Победы 2025 в Москве

Первая тренировка с участием пеших колонн прошла в подмосковном Алабино еще в марте. Там военнослужащие отрабатывали строевой шаг, выстраивались в четкие фигуры и синхронизировали движения. Но настоящий интерес у москвичей и гостей города вызывают именно городские репетиции — те, что проходят в черте столицы.

Расписание основных репетиций в Москве:

29 апреля — начало с 16:30;

3 мая — начало с 16:30;

7 мая — генеральная репетиция, начало с 5:00.

В эти дни движение в Москве будет частично ограничено — в том числе по Тверской улице, Арбату, Садовому кольцу, Моховой и прилегающим набережным.

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Где можно увидеть военную технику во время репетиций

Основные точки для наблюдения:

Улица Нижние Мневники — здесь колонны формируются, техника стоит достаточно долго, можно рассмотреть машины вблизи.

Звенигородское шоссе — станция метро «Баррикадная» — Тверская улица — Манежная площадь — основной маршрут движения к Красной площади.

Тверская улица — одна из лучших точек для наблюдения за движением техники.

Зубовская площадь, Новинский бульвар, Новый Арбат — места, где колонны могут задерживаться, давая возможность все разглядеть.

Маршрут возвращения техники: через Васильевский спуск, Кремлевскую набережную, улицу Моховая и Новый Арбат обратно на Нижние Мневники.

Дополнительная точка старта: район Печатники (у завода «Москвич») — отсюда колонны выдвигаются по Волгоградскому проспекту, Таганской площади и далее по Садовому кольцу.

close Танк Т-34 на военном параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве Владимир Астапкович/РИА Новости

Если хочется почувствовать масштаб, стоит приехать в район улицы 1905 года и Красной Пресни. Здесь колонны собираются и ждут сигнала на движение — можно рассмотреть машины до мелочей.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Откуда лучше наблюдать за авиацией

Репетиции авиационной части парада традиционно не анонсируются заранее. Вероятнее всего, авиационные тренировки пройдут в начале мая и на генеральной репетиции 7 мая.

Лучшие места для наблюдения за пролетом:

Белорусский вокзал;

Ленинградское шоссе;

Кремлевская набережная;

Парк Горького;

«Москва-Сити»;

Петровский парк;

Речной вокзал;

Тверская улица;

Софийская набережная.

Воздушная часть будет краткой: самолеты и вертолеты летят на высоте 180–550 метров со скоростью до 550 км/ч .

Что покажут на параде Победы 9 мая

Парад Победы на Красной площади стартует в 10:00 и продолжается два часа. Парадные расчеты пройдут от Манежной площади по Красной до храма Василия Блаженного. Прямую трансляцию будут вести телеканалы Первый, «Россия 1», «Звезда» и онлайн-платформы.

Состав пешей колонны и количество техники на параде еще не объявлены . Из техники на параде Победы 2025 могут быть представлены:

танки Т-90М и модернизированные Т-80БВМ;

бронеавтомобили «Тайфун-К»;

системы ПВО «Бук-М3», «Тор-М2» и «Панцирь-С»;

ракетные комплексы «Искандер»;

РСЗО «Торнадо-С»;

новейшие разработки на базе платформы «Армата»;

беспилотный летательный аппарат «Герань-2»;

самоходная артиллерийская установка «Мальва».

Если позволит погода, то традиционно парад завершится пролетом авиационной группы ВКС РФ. Авиация прибывает в столицу с аэродромов в Кубинке и в Клину. Предположительно, в небе над Москвой можно будет увидеть Су-34, МиГ-31, стратегические ракетоносцы Ту-95 и выступление пилотажной группы «Русские витязи».

Будет ли салют в Москве 9 мая? В соответствии с распоряжением правительства РФ от 24.04.2025 г. № 1020-р в столице планируется праздничный фейерверк. Традиционно он начнется в 22:00.



Точный список мест проведения салюта еще не объявлен, но, с учетом данных о традиционных площадках прошлых лет, фейерверк можно ожидать на Поклонной горе, в Измайловском парке, в парке Митино, на Лужнецкой набережной, у Черневских прудов в Южном Бутове, на ВДНХ, в парке Сокольники.

Где посмотреть парад Победы вживую

Попасть на Красную площадь 9 Мая можно только по приглашению . Но в столице есть и другие локации, где можно увидеть парад:

Большой Москворецкий мост;

набережная у Кремля (Берсеневская, Софийская);

Парк «Зарядье» — особенно удобен для обзора воздушной части.

Учитывая, что желающих посмотреть парад будет много, лучше занять места заранее. Помимо телевидения и онлайн-платформ, парад будут транслировать на огромном экране в парке Победы на Поклонной горе.

Где можно увидеть военную технику в Москве: музеи и экспозиции

В Москве работает несколько экспозиций военной техники под открытым небом. Доступны следующие основные площадки:

Парк «Патриот» (Кубинка)

Адрес: Московская обл., Одинцовский район, 55 км Минского шоссе.

Здесь представлены не только современные образцы, но и исторические машины времен Великой Отечественной, постоянно действует музейная площадка с настоящей военной техникой всех видов и родов войск, а также танковый музей. С 7 по 10 мая парк «Патриот» приглашает на празднование 80-летия Победы. В программе — выступление танковых экипажей, реконструкция воздушного боя, катание на бронетехнике и многое другое.

Площадь перед Центральным музеем Вооруженных Сил РФ

Адрес: Москва, ул. Советской Армии, д.2, стр.1.

На открытой экспозиционной площадке музея представлены образцы артиллерийской, ракетной, бронетанковой и авиационной техники. Кроме того, на площадь перед музеем завозят часть техники с репетиций парада Победы.

ВДНХ, павильон №58, спецпроект «Музей СВО»

Адрес: Москва, проспект Мира, 119.

Экспозиция рассказывает о воинских традициях России и о повседневной жизни солдат и офицеров на передовой. В музее можно увидеть редкие экспонаты: фотографии и шевроны участников специальной военной операции, элементы их экипировки, личные вещи, а также образцы уничтоженной техники противника. Часть экспонатов была передана российскими военнослужащими.

Парк Победы на Поклонной горе

Адрес: Москва, площадь Победы, 3.

В музее «Г.О.Р.А.» («Главные оружейные реликвии армии») собрано более 400 образцов военной техники. 26 апреля в парке стартовал третий сезон проекта «Парк Победы. Главный патриотический», посвященный 80-летию Победы. До 12 октября каждые выходные гостей ждут интерактивные площадки с мастер-классами, выставками, состязаниями, концертами, экскурсиями.

Музей обороны Москвы

Адрес: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, дом 3

На площадке у входа в музей представлены образцы артиллерийских орудий периода Великой Отечественной войны.

Музей техники Вадима Задорожного

Адрес: Московская обл., Красногорск, пос. Архангельское, Ильинское шоссе, 4-й км, с. 8.

На открытой площадке музея собраны образцы артиллерии, бронетехники, военных автомобилей, авиации и даже два поезда. Экспозиция объединяет более 300 единиц военной техники СССР, Германии, Великобритании, США, Чехословакии. В музее проходят танковые лекции с динамическим показом техники.

Кстати Музей военной формы РВИО приглашает на постоянную экспозицию, посвященную истории развития обмундирования и снаряжения вооруженных сил.



• Адрес: Москва, Большая Никитская, д.46/17, стр. 1

Кто приедет в Москву на 9 Мая

Торжественные мероприятия в Москве соберут лидеров дружественных стран. Приглашения в недружественные государства, как подчеркнули в Кремле, направлены не были.

Кто подтвердил участие:

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана;

Си Цзиньпин, председатель КНР — визит рассматривается как политический жест особого значения;

Мигель Диас-Канель, президент Кубы;

Бадра Гунба, президент Абхазии;

Симона Гальперин, посол Израиля.

«Для меня будет особой честью». Кто приедет на парад Победы в Москву? Лидеры 19 государств прибудут в Москву на празднование 80-летия Победы. Кроме глав стран СНГ... 27 апреля 16:01

Ожидается, что визит иностранных гостей придаст юбилейному параду дополнительный международный вес. Помимо самого шествия, многие из лидеров примут участие в переговорах, неформальных встречах и церемониях памяти.

close Танк Т-34-85 (на первом плане) на генеральной репетиции военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне Евгений Биятов/РИА Новости

Где побывать в Москве на 9 Мая

В столице активно готовятся к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Хотя полная афиша мероприятий пока не опубликована, известны ключевые пункты программы:

концерты на ВДНХ и в Парке Победы;

световые инсталляции в столичных парках;

показ документальных фильмов о Великой Отечественной войне в кинотеатрах «Москино»;

выставка «1418 дней. К 80-летию Великой Победы» в Новой Третьяковке;

специальный показ фильма «Летят журавли» в кинотеатре «Художественный»;

праздничное шоу в Цирке Никулина;

концерт оркестра Центрального пограничного ансамбля ФСБ в Доме музыки.

Будет ли шествие «Бессмертного полка» в Москве 9 мая 2025 года? Официальных данных, в каком формате пройдет традиционная патриотическая акция «Бессмертный полк» в Москве, пока нет. В любом случае онлайн-шествие состоится на сайте 2025.polkrf.ru. Его трансляция начнется 9 Мая в 12:00. Чтобы принять в нем участие, нужно до 6 мая прислать на сайт организатора фото своего ветерана и краткую информацию, где он воевал.



Организаторы предполагают, что в праздничных событиях в течение дня примут участие до 10 млн человек — как москвичей, так и гостей столицы.