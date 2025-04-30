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«Готовит что-то шокирующее»: в Госдуме оценили намеки Зеленского на удар по параду Победы

Депутат Журавлев назвал серьезными намеки Зеленского о планах ударить по параду Победы
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Александр Гальперин/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский мечтает сорвать России парад Победы, поэтому его намеки о нападении на Москву вполне серьезны. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Конечно, Зеленский говорит всерьез, и это даже, думаю, самая главная его мечта сейчас — попытаться сорвать нам парад Победы. Он уже перестал носить маску добропорядочного гражданина и публично принимает доклады от своих подчиненных о совершенных ими терактах на территории России. Именно поэтому Зеленский категорически отверг перемирие на 9 Мая, предложенное нашим президентом, очевидно, готовит что-то шокирующее», — сказал он.

Журавлев уточнил, что Россию нельзя «загнать в подполье» угрозами, поэтому страна отметит День Победы «как полагается» с помощью усиленной работы спецслужб.

«В этой ситуации предупрежден, значит, вооружен, и наши спецслужбы работают в усиленном режиме, так что на Красную площадь без пропуска и мышь не проскочит. Значительно увеличены будут и силы ПВО, прикрывающие в этот момент небо столицы. Кроме того, на Параде будут присутствовать и лидеры более 10 государств, в том числе Китая, Индии, Бразилии, уверен, что их службы безопасности тоже обеспечат дополнительную охрану для всех присутствующих. Нас точно не загнать в подполье угрозами террористического государства, и свой День Победы Россия отметит, как полагается, а потом вернется к уничтожению киевского режима — иначе, похоже, его, почуявшего кровь, уже не остановить», — подчеркнул он.

29 апреля президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что хочет ударить по параду Победы в Москве 9 мая.

«Они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — заявил он.

23 апреля бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин сообщил, что Красная площадь в Москве во время парада Победы является «законной целью» для Вооруженных сил Украины. Он допустил, что ВСУ могут готовить удар по параду Победы, где будет сосредоточено много российских военных. Спецслужбы Украины не скрывают, что такой удар планируется, и обещают Москве на 9 Мая «украинские подарки», добавил Лапин.

Ранее Захарова заявила, что Зеленский подрывает мирные усилия и поступает как террорист.

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