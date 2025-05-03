Подполье сообщило об ударе ВС России по заводу в Запорожье

В городе Запорожье, подконтрольном Украине, российская армия атаковала завод по ремонту бронированной военной техники. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

По его словам, на заводе ремонтировали преимущественно иностранную технику. Кроме того, на предприятии производили детали для беспилотников и собирали дроны, добавил Лебедев.

В конце апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вслед за освобождением Курской области от подразделений ВСУ будут возвращены под контроль России все территории субъектов РФ, остающиеся под управлением Киева. В их числе и Запорожская область.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские войска ударили ФАБами по командному пункту охраны Генштаба ВСУ.