В украинской столице зафиксировали взрывы

Несколько взрывов произошло в Киеве рано утром 3 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Он опубликовал соответствующее заявление в 6:06 мск.

«В городе работают силы ПВО (противовоздушной обороны — «Газета.Ru»)», — написал чиновник.

Другие подробности о ситуации в Киеве пока не поступали.

В ночь на 3 мая в Одесской области Украины также зафиксировали несколько взрывов. Однако сообщивший об этом телеканал ТСН не уточнил, в каких конкретно населенных пунктах они произошли.

Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что в тот момент в восьми регионах страны действовала воздушная тревога. Среди них — Харьковская, Черкасская, Днепропетровская, Николаевская, Черниговская, Кировоградская, Сумская и Полтавская области.

Кроме того, взрывы произошли в городе Харькове на северо-востоке Украины. Глава государства Владимир Зеленский заявил, что населенный пункт подвергся атаке дронов, и призвал зарубежных партнеров Киева помочь усилить систему ПВО страны.

Ранее в Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги произошли взрывы.