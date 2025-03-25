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Россияне сообщили о «странных голубых спиралях» в небе

В России, Германии и Польше сняли спирали от ракетного топлива
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Telegram-канал «SHOT»

Жители некоторых регионов России заметили в небе «странные спирали». Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как пишет Telegram-канал, на необычное небесное явление обратили внимание жители Калининграда, Краснодара и Ростова. Оно также было видно в Германии, Франции, Венгрии и Польше.

«Это не новая галактика, а след из ледяного ракетного топлива, сброшенного в атмосферу», — говорится в посте.

Там уточняется, что его мог оставить разведывательный спутник NROL-69, который накануне вывела на орбиту ракета Falcon 9.

В конце февраля над статуей Иисуса в Мексике заметили НЛО. Посетители религиозной достопримечательности Серро-дель-Кубилете в городе Силао заметили в небе объект, который они описали как «похожий на Сатурн». Он завис рядом с левой рукой статуи Иисуса, вызвав у присутствующих удивление и страх. Это не первый такой случай. В октябре прошлого года похожий объект был замечен на автозаправочной станции в Куэрнаваке, примерно в 400 км от Силао. Некоторые очевидцы предположили, что объект может быть связан с соседним городом Тепостлан, известным своими древними пирамидами. Другие считают, что это был небесный фонарик, запущенный во время фестиваля Globos de Cantoya.

Ранее астрономы показали странную галактику, оказавшуюся космическим «каннибалом».

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