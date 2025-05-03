В Дагестане арестовали подозреваемую в подготовке теракта

В Дагестане арестована подозреваемая в подготовке теракта в Хасавюрте

Суд в Махачкале отправил под арест женщину, подозреваемую в подготовке теракта в Хасавюрте. Об этом сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева.

Она отметила, что Советский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Суд постановил избрать в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 1 июля», — сказала глава пресс-службы.

В конце апреля в Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в планировании покушения на военнослужащего. По данным следствия, он в течение нескольких недель осуществлял слежку. В настоящее время проводятся следственные действия, мужчина дает показания.

До этого стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали трех агентов спецслужб Украины, готовивших покушение на участника специальной военной операции.

Ранее россиянин пытался устроить теракт после просмотра роликов украинской организации.