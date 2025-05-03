Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Дагестане арестовали подозреваемую в подготовке теракта

В Дагестане арестована подозреваемая в подготовке теракта в Хасавюрте
close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Суд в Махачкале отправил под арест женщину, подозреваемую в подготовке теракта в Хасавюрте. Об этом сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева.

Она отметила, что Советский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Суд постановил избрать в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 1 июля», — сказала глава пресс-службы.

В конце апреля в Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в планировании покушения на военнослужащего. По данным следствия, он в течение нескольких недель осуществлял слежку. В настоящее время проводятся следственные действия, мужчина дает показания.

До этого стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали трех агентов спецслужб Украины, готовивших покушение на участника специальной военной операции.

Ранее россиянин пытался устроить теракт после просмотра роликов украинской организации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами