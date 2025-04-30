В Подмосковье задержали подозреваемого в подготовке теракта

В Московской области сотрудники силовых структур задержали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта против российского военного. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Известно, что мужчина приехал в подмосковный Королев и следил за военнослужащим на протяжении нескольких недель. В настоящее время он дает показания.

До этого стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали трех агентов спецслужб Украины, готовивших покушение на участника специальной военной операции (СВО). Уточнялось, что к этому причастны гражданин России, уроженец Украины 1980 года рождения и гражданин Белоруссии 1976 года рождения. Мужчины готовили взрывное устройство для осуществления теракта в отношении одного из военнослужащих добровольческого батальона Минобороны России, принимающего участие в СВО.

Ранее сообщалось, что россиянин пытался устроить теракт после просмотра роликов украинской организации.