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Россиянин пытался устроить теракт после просмотра роликов украинской организации

ФСБ: осужденный за подготовку теракта в Ижевске попал под влияние роликов на YouTube
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

Осужденный за подготовку теракта житель Ижевска признался, что под влиянием роликов на YouTube, снятых «Легионом «Свобода России» (организация запрещена в России), вступил в эту организацию. Его слова приводит ФСБ России, пишет ТАСС.

«В 2022-2023 году я увлекался просмотрами видео на YouTube на украинских каналах, в том числе по деятельности «Легиона «Свобода России». Решил вступить в легион, первый раз послал анкету в январе [2023 года]», — рассказал он.

Мужчина признался, что уже успел купить селитру для создания самодельного взрывного устройства, намереваясь в дальнейшем устроить теракт.

Сотрудникам силовых ведомств удалось это предотвратить, мужчину задержали. Позже суд приговорил его к 18 годам лишения свободы.

До этого пенсионерку из Москвы обвинили в поддержке террористической организации «Легион «Свобода России» и организации нелегальной миграции. Следствие сообщает, что женщина опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, в которой поддерживала украинскую организацию.

Ранее мужчину, призывавшего вступить в «РДК» (признан в РФ террористической организацией) и «Легион «Свобода России», задержали в Севастополе.

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