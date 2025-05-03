Минэнерго взяло на контроль ситуацию с энергоснабжением в Подмосковье

Порядка семи тысяч потребителей остаются без электричества в Подмосковье из-за непогоды, Минэнерго РФ продолжает держать ситуацию на особом контроле до полного восстановления электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Основные силы и средства сейчас сосредоточены в округах: Солнечногорск, Дмитровском, Клин, Истра, Талдомском, Сергиево-Посадском», — говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что в работах на севере и северо-западе Подмосковья в круглосуточном режиме задействованы 146 бригад «Россети — Московский регион». В бригадах состоит порядка 399 человек, кроме того, задействованы 158 единиц техники.

2 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что из-за циклона с мокрым снегом и ветром без света остались жители более 90 населенных пунктов. На фоне непогоды на проводах образовалась наледь, некоторые из них оборвались из-за упавших деревьев.

В результате по всему региону оказались обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тысячи трансформаторных подстанций. Без электричества остались около 26 тысяч человек.

Глава ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор рассказал, что электроснабжение в обесточенных после снегопада населенных пунктах Московской области планируют восстановить до конца 3 мая.

Ранее сообщалось, что авария в энергосистеме Подмосковья стала крупнейшей за 15 лет.