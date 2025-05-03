Названы сроки восстановления электроснабжения в Подмосковье

Электроснабжение в обесточенных после снегопада населенных пунктах Московской области планируют восстановить до конца дня 3 мая. Об этом заявил генеральный директор ПАО «Россети Московский Регион» Александр Пятигор, сообщает 360.ru.

Он рассказал, что сотрудники профильных служб прилагают все возможные усилия, чтобы восстановить свет в домах. В связи с этим Пятигор попросил граждан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

«Предполагаем, что к концу следующего дня (3 мая. — «Газета.Ru») должны восстановить электроснабжение», — добавил генеральный директор.

Как он сказал, отключение света в Московской области стало одной из крупнейших аварий за последние 15 лет. В некоторых местах специалистам просто нечего восстанавливать, поэтому им приходится строить новые линии электропередачи.

Пятигор добавил, что всего в ремонтных работах принимают участие 700 сотрудников профильных служб и 265 единиц техники. По его словам, специалисты задействовали более 100 автономных источников питания, чтобы временно обеспечить электричеством объекты социальной инфраструктуры.

2 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что из-за циклона с мокрым снегом и ветром без света остались жители более 90 населенных пунктов. На фоне непогоды на проводах образовалась наледь, некоторые из них были оборваны из-за упавших деревьев.

В результате по всему региону оказались обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Это затронуло около 26 тыс. человек.

Ранее в Москве был побит 116-летний рекорд по количеству выпавших осадков.