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В Роспотребнадзоре оценили безопасность пляжного отдыха в Крыму и Севастополе

Попова: зона Крыма и Севастополя пригодна для летнего курортного сезона
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Alexey Pavlishak/Reuters

Прибрежные зоны в Республике Крым и Севастополе безопасны для организации летнего курортного отдыха. Об этом в ходе брифинга заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

По ее словам, небольшие выбросы мазута не окажут воздействия на состояние пляжей в регионах.

«На территории Крыма и Севастополя небольшие выбросы, которые наблюдались, достаточно быстро локализуются и не влияют на общее состояние побережья, что также позволяет сделать вывод о том, что эта территория пригодна на сегодняшний день для организации летнего курортного сезона», — заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что на перечисленных территориях будет проводиться усиленный мониторинг с дополнительными проверками, которые позволят предотвратить любое осложнение ситуации. Она подчеркнула, что на данный момент из всех 600 тыс. взятых проб в Севастополе ни одна не показала превышения допустимых гигиенических нормативов.

До этого стало известно, что в Краснодарском крае на фоне ликвидации последствий разлива мазута в море подготовили альтернативные варианты отдыха в Анапе и Темрюкском районе.

По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, альтернативными пляжному отдыху могут быть экскурсии по винодельням, объектам агротуризма, а также участие в спортивных и гастрономических мероприятиях.

Ранее власти рассказали о новом туристическом сезоне на Черном море.

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