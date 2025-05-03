Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Калининградской области восстановили электроснабжение после сбоя

Беспрозванных сообщил о восстановлении энергоснабжения в Калининградской области
close
Unsplash

В Калининградской области восстановили электроснабжение после сбоя. Об этом заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.

«Энергосистема Калининградской области работает в штатном режиме. Сейчас питание потребителей обеспечено в полном объеме», — говорится в сообщении, опубликованном в 15:25 по московскому времени.

По его словам, противоаварийная автоматика сработала штатно. Беспрозванных подчеркнул, что параметры электроэнергетического режима привели к нормативным значениям.

Незадолго до этого стало известно, что на территории Калининградской области произошел сбой в электроснабжении. Беспрозванных подчеркивал, что системы жизнеобеспечения и службы работали в штатном режиме.

8 февраля сообщалось, что после решения Латвии, Литвы и Эстонии выйти из единого энергетического кольца с Россией и Белоруссией (БРЭЛЛ) энергосистема Калининградской области начала работать в автономном режиме. В регионе работают Калининградская ТЭЦ-2, а также четыре ТЭС. Суммарная мощность местных электростанций составляет 1,88 ГВт, что более чем в два раза превышает пиковое энергопотребление региона и позволяет в любых обстоятельствах обеспечить энергоснабжение населения.

Ранее аналитик заявил о планах Европы устроить энергетический кризис в Калининграде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами