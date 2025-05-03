В Калининградской области восстановили электроснабжение после сбоя. Об этом заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.

«Энергосистема Калининградской области работает в штатном режиме. Сейчас питание потребителей обеспечено в полном объеме», — говорится в сообщении, опубликованном в 15:25 по московскому времени.

По его словам, противоаварийная автоматика сработала штатно. Беспрозванных подчеркнул, что параметры электроэнергетического режима привели к нормативным значениям.

Незадолго до этого стало известно, что на территории Калининградской области произошел сбой в электроснабжении. Беспрозванных подчеркивал, что системы жизнеобеспечения и службы работали в штатном режиме.

8 февраля сообщалось, что после решения Латвии, Литвы и Эстонии выйти из единого энергетического кольца с Россией и Белоруссией (БРЭЛЛ) энергосистема Калининградской области начала работать в автономном режиме. В регионе работают Калининградская ТЭЦ-2, а также четыре ТЭС. Суммарная мощность местных электростанций составляет 1,88 ГВт, что более чем в два раза превышает пиковое энергопотребление региона и позволяет в любых обстоятельствах обеспечить энергоснабжение населения.

Ранее аналитик заявил о планах Европы устроить энергетический кризис в Калининграде.