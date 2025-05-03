Беспрозванных сообщил о сбое в электроснабжении в Калининградской области

На территории Калининградской области произошел сбой в электроснабжении. Об этом заявил глава региона Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Калининградской области произошел сбой в электроснабжении. Сейчас энергетики устраняют причины произошедшего», — говорится в сообщении.

Энергоснабжение полностью восстановят к 14:00 (15:00 по московскому времени), отметил губернатор. Он подчеркнул, что системы жизнеобеспечения и службы работают в штатном режиме.

Ситуация находится на контроле, добавил Беспрозванных.

8 февраля сообщалось, что после решения Латвии, Литвы и Эстонии выйти из единого энергетического кольца с Россией и Белоруссией (БРЭЛЛ) энергосистема Калининградской области начала работать в автономном режиме. В регионе работают Калининградская ТЭЦ-2, а также четыре ТЭС: Маяковская, Талаховская, Прегольская и Приморская. Протяженность электросетей составляет свыше 19 тысяч километров.

Суммарная мощность местных электростанций составляет 1,88 ГВт, что более чем в два раза превышает пиковое энергопотребление региона и позволяет в любых обстоятельствах обеспечить энергоснабжение населения.

Ранее аналитик заявил о планах Европы устроить энергетический кризис в Калининграде.