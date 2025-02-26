Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Калининграде оценили последствия демонтажа ЛЭП в Литве для региона

Минтранс Калининграда: демонтаж ЛЭП в Литве не повлиял на регион
close
Anna Voitenko/Reuters

Демонтаж ведущей на Калининград линии электропередач (ЛЭП) в Литве не повлиял на регион. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве развития инфраструктуры региона.

«Мы не испытываем никаких перебоев в электроснабжении, и демонтаж ЛЭП на литовской стороне никак не влияет на нашу энергетическую ситуацию», — заявили в ведомстве.

Подчеркивается, что у региона есть даже избыток мощностей. После выхода Латвии, Литвы и Эстонии из единого энергетического кольца с РФ и Республикой Беларусь (БРЭЛЛ) энергосистема Калининградской области начала работать в автономном режиме. На территории анклава работают четыре новые тепловые электростанции и сооруженная в советский период ТЭЦ-2. Суммарная мощность калининградских станций составляет 1,8 ГВт и превышает потребности региона вдвое.

25 февраля Литва приступила к демонтажу линий электропередачи (ЛЭП), соединяющих республику с Калининградской областью России.

Энергооператор Litgrid начал разбирать опоры ЛЭП Круонисская гидроаккумулирующая электростанция — Советск. Оставшаяся часть сети будет использована для соединения Круонисской станции с трансформаторными подстанциями в Битенае.

Ранее в Калининграде зафиксировали ветровые снежки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами