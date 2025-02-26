В Калининграде оценили последствия демонтажа ЛЭП в Литве для региона

Минтранс Калининграда: демонтаж ЛЭП в Литве не повлиял на регион

Демонтаж ведущей на Калининград линии электропередач (ЛЭП) в Литве не повлиял на регион. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве развития инфраструктуры региона.

«Мы не испытываем никаких перебоев в электроснабжении, и демонтаж ЛЭП на литовской стороне никак не влияет на нашу энергетическую ситуацию», — заявили в ведомстве.

Подчеркивается, что у региона есть даже избыток мощностей. После выхода Латвии, Литвы и Эстонии из единого энергетического кольца с РФ и Республикой Беларусь (БРЭЛЛ) энергосистема Калининградской области начала работать в автономном режиме. На территории анклава работают четыре новые тепловые электростанции и сооруженная в советский период ТЭЦ-2. Суммарная мощность калининградских станций составляет 1,8 ГВт и превышает потребности региона вдвое.

25 февраля Литва приступила к демонтажу линий электропередачи (ЛЭП), соединяющих республику с Калининградской областью России.

Энергооператор Litgrid начал разбирать опоры ЛЭП Круонисская гидроаккумулирующая электростанция — Советск. Оставшаяся часть сети будет использована для соединения Круонисской станции с трансформаторными подстанциями в Битенае.

Ранее в Калининграде зафиксировали ветровые снежки.